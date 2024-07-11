Замглавы МИД Галузин: РФ не собирается участвовать в новом саммите по Украине

Российская Федерация не собирается участвовать в новом саммите по Украине. Об этом заявил заместитель главы отечественного министерства иностранных дел Михаил Галузин, который стал собеседником РИА Новости.
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