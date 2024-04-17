Опрос: почти половина болгар симпатизирует Путину

Согласно данным социологического исследования компании Ipsos Group проведенного в 18 странах Евросоюза, болгары выразили самую высокую поддержку российскому президенту Владимиру Путину, а также премьеру Венгрии Виктору Орбану.
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