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ГТРК Татарстан

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Опрос: почти половина болгар симпатизирует Путину

Опрос: почти половина болгар симпатизирует Путину

Согласно данным социологического исследования компании Ipsos Group проведенного в 18 странах Евросоюза, болгары выразили самую высокую поддержку российскому президенту Владимиру Путину, а также премьеру Венгрии Виктору Орбану.

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