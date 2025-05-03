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Фатимское чудо: как Дева Мария предсказала судьбу России и мира через три тайны

Фатимское чудо: как Дева Мария предсказала судьбу России и мира через три тайны

Фатимское чудо: как Дева Мария предсказала судьбу России и мира через три тайны Юлия ЧелкановаВ 1917 году произошло не только множество исторических событий, но и фатимское чудо, которое навсегда изменило представления о религиозных явлениях.

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