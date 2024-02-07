Утверждено новое Положение о паспорте гражданина Российской Федерации

Отделение по вопросам миграции МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский информирует, что 6 января 2024 года вступило в силу новое Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года № 2267.