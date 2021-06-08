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Мужчины такие аскеты, женщины такие мещанки...

Мужчины такие аскеты, женщины такие мещанки...

Написалась у меня как-то статья про уют. Вот эта. И мужчины, прочитав, дружно заявили - ну да. Всё верно.

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Игорь Просолов
чушь ,ни по одному пункту не подхожу, как и все мои знакомые
Михаил_
Ну, понятно: у мужчин вещи для аскетических занятий, а у женщин для комфорта :) .
Вера Федорова
Как-то даже не смогла представить этот собирательный образ мужчины))). Чтобы и охотник, и рыбак, и гаждеты...кино, аттракционы...К слову, ружья и пистолеты должны храниться строго в специальном сейфе, а не просто в кладовке. И обычно, у кого есть много инструментов, значит, есть дача, гараж, соответственно, зачем всё хранить в квартире...))))

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