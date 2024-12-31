ОБРАЩЕНИЕ* *_от простых Граждан Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России к руководству городов и страны: вопиющий глас Народа к губернаторам городов, депутатам ГД и правительству страны!_* Мы-простые жители столичных городов и городов нашей необъятной Родины - просим не тратить многие миллионы рублей на празднование Нового года (о чём заявлено в прессе), на различные торжества и помпезные шоу, на которые тратятся миллионы.
Новогодняя Москва
Комментарии
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Лариса Голубицкая
Идёт ВОЙНА,ГИБНУТ РЕБЯТА,ну КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ???!!!! Ну почему стало столько равнодушных,думающих только о себе,о веселье,о своём спокойствии людей? Лучше бы на эти деньги,что истратили на украшение улиц закупили военной техники мальчишкам!!! А праздновать можно и после победы! Ничего не случится если какое то время праздника не будет,перебьются веселящиеся!
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1 д.
Владимир Алтайцев
На ветер выброшены миллиарды рублей, а на помощь больным детям всё по ТВ собирают. Причём нет уверенности, что это не мошенники.А уж какие гонорары сорвали педерасты с ТВ, типа фильки, кольки и им подобных Шур. на этих мероприятиях, ник то точно не скажет
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1 д.
Валерий Светлый
Бюрократия пилит бюджет.
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22 час.
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