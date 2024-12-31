Новогодняя Москва

Лариса Голубицкая

Идёт ВОЙНА,ГИБНУТ РЕБЯТА,ну КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ???!!!! Ну почему стало столько равнодушных,думающих только о себе,о веселье,о своём спокойствии людей? Лучше бы на эти деньги,что истратили на украшение улиц закупили военной техники мальчишкам!!! А праздновать можно и после победы! Ничего не случится если какое то время праздника не будет,перебьются веселящиеся!