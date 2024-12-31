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Мы из Советского Союза

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Новогодняя Москва

Новогодняя Москва

ОБРАЩЕНИЕ*  *_от простых Граждан Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России к руководству городов и страны: вопиющий глас Народа к губернаторам городов, депутатам ГД и правительству страны!_*  Мы-простые жители  столичных городов и городов нашей необъятной Родины -  просим не тратить многие миллионы рублей на празднование Нового года (о чём заявлено в прессе), на различные торжества и помпезные шоу, на которые тратятся миллионы.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Идёт ВОЙНА,ГИБНУТ РЕБЯТА,ну КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ???!!!! Ну почему стало столько равнодушных,думающих только о себе,о веселье,о своём спокойствии людей? Лучше бы на эти деньги,что истратили на украшение улиц закупили военной техники мальчишкам!!! А праздновать можно и после победы! Ничего не случится если какое то время праздника не будет,перебьются веселящиеся!
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1 д.
Владимир Алтайцев
На  ветер выброшены  миллиарды  рублей, а на  помощь больным  детям  всё  по ТВ  собирают. Причём   нет уверенности, что  это не мошенники.А  уж какие  гонорары  сорвали  педерасты с  ТВ, типа фильки, кольки  и им  подобных Шур. на  этих  мероприятиях, ник то точно не скажет
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1 д.
Валерий Светлый
Бюрократия пилит бюджет.
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22 час.

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