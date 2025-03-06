В Хабаровском крае полицейские выявили мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в такси

Сотрудники отдела по вопросам миграции городской полиции совместно с коллегами из Госавтоинспекции провели профилактический рейд на территории Центрального и Железнодорожного районов региональной столицы по соблюдению реализации постановления губернатора Хабаровского края от 07.
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