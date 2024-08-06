Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Диаспоры давно пора ликвидировать. Лучше закапывать живьем, дешево и сердито.Глава узбекской д...
  • Misha Glusch
    хуеморгенТурция как пример...
  • Tania Еременко
    Не стоит писать об этой глуповатой старушке, (76 лет- жесть!) Бедная, никак не смирится с возрастом.  уже в маразме. ...Все очень плохо: ...

"За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего,

"За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего,

пошлёт на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши; и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя; и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься; и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх