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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр об увольнении Брауна: «Шок. Да, у них сейчас сложный период, но это НБА. Мы все проходим через такое»

«Я был очень разочарован, когда услышал эту новость. Мы с Майком друзья, он отличный тренер. Мы уже поговорили с ним, и мы все знаем, что так устроен наш бизнес.

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