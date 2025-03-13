Постоянное временное: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21%

ЦБ сохранит ключевую на уровне 21% на заседании 21 марта, следует из консенсус-прогноза «Известий». Давление на цены постепенно снижается вместе с инфляционными ожиданиями на фоне замедления кредитования и улучшения ситуации на рынке труда.