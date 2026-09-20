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Стали известны подробности беспилотной атаки на Московскую область

Два человека из Орехово-Зуевского округа погибли в результате беспилотной атаки, пострадали шестеро. Как рассказал губернатор Андрей Воробьёв, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе.

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