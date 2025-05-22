Сорванные штормом крыши и конфликт между депутатом и уборщицей: дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

В Башкирии шторм сорвал крыши с жилых домов, в ХМАО депутата исключили из партии за конфликт с уборщицей, а в Красноярском крае мужчина выбросил из окна 4-го этажа семимесячную собаку, которая просилась гулять – эти и другие события произошли в регионах России накануне.