В Госдуму внесут законопроект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ

Штрафы предлагают увеличить до 30 тысяч рублей Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, согласно которому предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ.
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