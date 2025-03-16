В Госдуму внесут законопроект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ

Штрафы предлагают увеличить до 30 тысяч рублей Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, согласно которому предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ.