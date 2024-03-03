"Джоуи, зарплата… э-э-э": Байдена сдали свои же - тесты не пройдены

Вопросы стратегической безопасности для США и России разительно отличаются. Географическое положение Штатов предоставляет им явные выгоды: у них по соседству нет государств с зарождающимся неонацистским режимом, и их практически не затронет любой вооружённый конфликт в Европе.
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