Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Идём дальше... Намечается тенденция бить по инфраструктуре с минимумом человеческих жертв? - нун, гут; выезд из депо ...Ракетные удары пр...
  • Сергей Нововожилов
    Пока паровозы остались, в кучке стоят, раздолбать все!Ракетные удары пр...
  • Ирина Кожемяко
    Ну наконец-то!Сообщается, что м...

НАК: На Крымском мосту произошёл взрыв грузовика

НАК: На Крымском мосту произошёл взрыв грузовика

Национальной антитеррористический комитет России представил официальные данные о причинах повреждения Крымского моста и возгорания железнодорожного состава с топливными цистернами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх