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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп считает, что Родри может стать хорошим тренером: «Опорники видят футбол в глобальной перспективе»

«У меня всегда была теория, что хорошие опорные полузащитники могут быть хорошими тренерами. Вингеры полагаются на свои действия, а опорный полузащитник должен видеть игру в глобальной перспективе.

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