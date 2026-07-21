Водонаева потребовала выбросить кричащего ребенка за борт

ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков Телеведущая Алена Водонаева во Флориде отправилась на групповую экскурсию на лодке к аллигаторам и пришла в ярость из-за кричащего ребенка, который находился рядом с ней.
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