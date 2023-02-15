Вечерний Новосибирск

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За клевету на депутата Госдумы начали судить вице-мэра Новосибирска Артема Скатова

За клевету на депутата Госдумы начали судить вице-мэра Новосибирска Артема Скатова

Как выяснили следователи, ровно года назад, утром 14 февраля 2022 года чиновник мэрии отправил одному из администраторов телеграмм-каналов, специализирующихся на местной политической повестке пост о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

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