КСИР пригрозил атаками на британские базы за поддержку США в войне Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана распространил через СМ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
КСИР пригрозил атаками на британские базы за поддержку США в войне Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана распространил через СМ.
Свежие комментарии