Вьетнам до Вьетнама: американо-филиппинская война На рубеже XIX и XX веков Филиппинский архипелаг стал ареной драматических событий, которые навсегда изменили судьбу этого тропического края.
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Вьетнам до Вьетнама: американо-филиппинская война На рубеже XIX и XX веков Филиппинский архипелаг стал ареной драматических событий, которые навсегда изменили судьбу этого тропического края.
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