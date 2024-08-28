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Вьетнам до Вьетнама: американо-филиппинская война

Вьетнам до Вьетнама: американо-филиппинская война На рубеже XIX и XX веков Филиппинский архипелаг стал ареной драматических событий, которые навсегда изменили судьбу этого тропического края.

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