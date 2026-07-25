Медвежий угол
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Медвежий угол

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Проект «Пятая колонна»: вслед за Плющенко в «дружественный» Азербайджан рванули российские «звездуны»

Проект «Пятая колонна»: вслед за Плющенко в «дружественный» Азербайджан рванули российские «звездуны»

Проект «Пятая колонна»: вслед за Плющенко в «дружественный» Азербайджан рванули российские «звездуны» Российские артисты приехали на фестиваль Эмина Агаларова в Баку Они приняли участие в фестивале Эмина Агаларова Dream Fest в Баку.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Есть отличные стихи &quot;нешкольного&quot; Маяковского. &quot;Есть люди, как люди&quot;.....Как же оно современно звучит сейчас.
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1 м.
Эльвира Величутина
Как-то так.&quot;Есть тети как тёти, Есть дяди как дяди, Есть люди как люди, Есть бляди как бляди. Но в жизни бывает порой по-другому: Есть дяди как тёти, Есть тёти как дяди, Есть б..ди как люди И люди как б...ди!
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1 м.
НН
Наталия Николаевна Дрозденко
Ничего удивительного,это те,кто живет ради денег,где больше платят,там и Родина.Кому война,а кому-мать родна.
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1 м.