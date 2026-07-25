Проект «Пятая колонна»: вслед за Плющенко в «дружественный» Азербайджан рванули российские «звездуны»

Эльвира Величутина

Как-то так."Есть тети как тёти, Есть дяди как дяди, Есть люди как люди, Есть бляди как бляди. Но в жизни бывает порой по-другому: Есть дяди как тёти, Есть тёти как дяди, Есть б..ди как люди И люди как б...ди!