Проект «Пятая колонна»: вслед за Плющенко в «дружественный» Азербайджан рванули российские «звездуны» Российские артисты приехали на фестиваль Эмина Агаларова в Баку Они приняли участие в фестивале Эмина Агаларова Dream Fest в Баку.
Проект «Пятая колонна»: вслед за Плющенко в «дружественный» Азербайджан рванули российские «звездуны»
Комментарии
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Эльвира Величутина
Есть отличные стихи "нешкольного" Маяковского. "Есть люди, как люди".....Как же оно современно звучит сейчас.
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1 м.
Эльвира Величутина
Как-то так."Есть тети как тёти, Есть дяди как дяди, Есть люди как люди, Есть бляди как бляди. Но в жизни бывает порой по-другому: Есть дяди как тёти, Есть тёти как дяди, Есть б..ди как люди И люди как б...ди!
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1 м.
НН
Наталия Николаевна Дрозденко
Ничего удивительного,это те,кто живет ради денег,где больше платят,там и Родина.Кому война,а кому-мать родна.
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1 м.
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