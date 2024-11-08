Россия планирует взрывать самолёты США

Авторы: Андриус Сытас и Дэвид Шепардсон Посылки, которые взорвались на логистических складах в Европе, были частью пробного запуска российского плана по организации взрывов на грузовых рейсах в Соединённые Штаты, по словам представителей службы безопасности.