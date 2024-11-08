Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Голубь
    Обалдели... может еще и армии других стран запустить? ... преступники уже есть в несметных количествахПомощники или "ре...
  • валерий двойнишников
    Кипарис понятно, еще денек-другой по гудит, вернется. А вот с Помойловым сложней, обиделся он неделю назад на весь бе...Красные буржуи: к...
  • Татьяна Ц
    Ну и как долго будем обогащать этих прихватизаторов 90-х?!  С какого эта морда владелец Северстали?! Он что ли ее стр...Олигархам объявле...

Россия планирует взрывать самолёты США

Россия планирует взрывать самолёты США

Авторы: Андриус Сытас и Дэвид Шепардсон Посылки, которые взорвались на логистических складах в Европе, были частью пробного запуска российского плана по организации взрывов на грузовых рейсах в Соединённые Штаты, по словам представителей службы безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бурачевский
Что же они не ругали американцев за расстрелы свадеб в Пакистане?
Ответить
9 час.
СЕРГЕЙ
Святые блядь
Ответить
8 час.
Писарчук Дмитрий
А хорошо бы... Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх