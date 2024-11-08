Авторы: Андриус Сытас и Дэвид Шепардсон Посылки, которые взорвались на логистических складах в Европе, были частью пробного запуска российского плана по организации взрывов на грузовых рейсах в Соединённые Штаты, по словам представителей службы безопасности.
Россия планирует взрывать самолёты США
Комментарии
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Александр Бурачевский
Что же они не ругали американцев за расстрелы свадеб в Пакистане?
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9 час.
СЕРГЕЙ
Святые блядь
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8 час.
Писарчук Дмитрий
А хорошо бы... Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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7 час.
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