Раскрыт тайный план Зеленского под Харьковом: главная новость СВО 26 июля

Из-за катастрофической нехватки личного состава украинское командование перешло к практике формирования «сборной солянки» на харьковском направлении, отправляя в бой в том числе непригодных к службе мужчин.
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