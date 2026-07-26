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Аргументы и Факты

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Раскрыт тайный план Зеленского под Харьковом: главная новость СВО 26 июля

Раскрыт тайный план Зеленского под Харьковом: главная новость СВО 26 июля

Из-за катастрофической нехватки личного состава украинское командование перешло к практике формирования «сборной солянки» на харьковском направлении, отправляя в бой в том числе непригодных к службе мужчин.

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