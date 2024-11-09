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Шах и мат от Белоусова: Два "Искандера" решили вопрос с элитной бригадой "Магура"

Шах и мат от Белоусова: Два "Искандера" решили вопрос с элитной бригадой "Магура"

Элита ВСУ шла на Курск, но была разбита на подступах в районе села Малиновка. Белоусов, задавший системный характер ударов по врагу, помешал бригаде "Магура" осуществить переброску войск на русское приграничье.

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