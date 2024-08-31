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«Свою территорию ни с кем не обсуждаем». Лавров высказался о переговорах с Киевом, атаке ВСУ под Курском и роли Запада

«Свою территорию ни с кем не обсуждаем». Лавров высказался о переговорах с Киевом, атаке ВСУ под Курском и роли Запада

Лавров призвал противников переговоров РФ и Украины понять, что дальше труднее Глава МИД России Сергей Лавров интервью для документального фильма RT «Мосты на Восток» высказался о переговорах с Киевом, атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском и роли Запада в провоцировании конфликта.

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