«Свою территорию ни с кем не обсуждаем». Лавров высказался о переговорах с Киевом, атаке ВСУ под Курском и роли Запада

Лавров призвал противников переговоров РФ и Украины понять, что дальше труднее Глава МИД России Сергей Лавров интервью для документального фильма RT «Мосты на Восток» высказался о переговорах с Киевом, атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском и роли Запада в провоцировании конфликта.