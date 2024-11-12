И опять про Новый год. До новогодних праздников остается всё меньше времени, а цены в продуктовых магазинах продолжают расти.
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И опять про Новый год. До новогодних праздников остается всё меньше времени, а цены в продуктовых магазинах продолжают расти.