«Асимметрия войны»: что будут делать РФ и Украина после наступления мира

Сегодня много разговоров об асимметричности современных войн. Это ситуация, когда более слабая сторона может успешно противостоять более сильной благодаря развитию современных средств ведения боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Назван последний ...
- ‼️🇷🇺В Москве вз...
- Контракты уже ест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым