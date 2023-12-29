МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Билет в Крым очень дорогой, а вас баков нет!😜👍👈👀😎«Виноваты болтлив...
  • Лев Добрый
    Каждый видит всё со своей колокольни, пусть будет так, как говорит власовец Стариков!😜👈👀🖕Экс-полковник СБУ...
  • Лев Добрый
    Чувак, у тебя что, заде чешется, любитель голых вечеринок? 😜👍👈🖕«Я без голых вече...

Данилов умолчал о провале «контрнаступа», выдав за успех «уничтожение 20% российского флота» 

Данилов умолчал о провале «контрнаступа», выдав за успех «уничтожение 20% российского флота» 

Украинский «контрнаступ» был якобы успешным в Черном море, хоть на земле его просчитать не удалось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх