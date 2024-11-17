Советник Фицо Мажгут выразил надежду на улучшение ситуации в мире при Трампе

Ян Мажгут, советник руководителя словацкого правительства Роберта Фицо, выразил надежду на улучшение ситуации в мире при избранном главе Соединенных Штатов Дональде Трампе, который вступит в должность 20 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии