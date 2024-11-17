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Советник Фицо Мажгут выразил надежду на улучшение ситуации в мире при Трампе

Советник Фицо Мажгут выразил надежду на улучшение ситуации в мире при Трампе

Ян Мажгут, советник руководителя словацкого правительства Роберта Фицо, выразил надежду на улучшение ситуации в мире при избранном главе Соединенных Штатов Дональде Трампе, который вступит в должность 20 января.

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