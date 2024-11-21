Рубль еще больше подешевел. Курсы доллара и евро на 21 ноября

Российская валюта продолжает дешеветь.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 ноября 2024 года, составляет 100,2192 рубля (прежнее значение — 100,0348 рубля), официальный курс евро — 105,8090 рубля (предыдущий показатель — 105,7338 рубля).
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