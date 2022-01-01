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В Ставропольском крае полицейские поздравили воспитанников детского дома с Новым годом

В Ставропольском крае полицейские поздравили воспитанников детского дома с Новым годом

В преддверии Нового года полицейские Кировского городского округа совместно с представителями Общественного совета при отделе внутренних дел навестили воспитанников детского дома города Новопавловска.

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