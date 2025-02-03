Чем аукнутся высокие зарплаты курьеров: неожиданное последствие, из-за которого за голову схватились уже не только заводы

Владимир Елкин Рабочих нет на заводах? А куда делись эти заводы? Правильно! Выведены за пределы городов! Какой идиот будет туда ездить из дома за десятки километров? Зато в настроенных в промышленных зонах торговых центрах тысячи молодых мужиков протирают штаны в ожидании редких покупателей! В СССР не зря строили заводы, а рядом - жилье для сотрудников! Сегодняшние дебилы все это порушили! "Облагораживают территории"!!! Конечно! Вот, например, на месте промышленного предприятия понастроили московский "манхеттен" с проамериканской рожей статуи "свободы" во дворе! А москвичам и россиянам-патриотам эта рожа очень нужна?

Alex Nемо В своё время, когда мне ПРЕДЛОЖИЛИ перейти с завода в КБ (точнее проектный институт) ведущим конструктором отдела, предложенная зарплата была 180 р плюс квартальная премия, плюс надбавка за кандидатскую степень по профилю. В целом ежемесячная зарплата была более 230 р без учёта кварталки. Но в КБ работали исключительно люди имевшие серьёзный производственный стаж по профилю. Возможно именно поэтому за прошедшие 30 лет не могут никак разворовать и разрушить нами созданное! Интересно было бы узнать как это сейчас выглядит. Хотя от той перспективы что нарисовал автор, лично у меня мысли возникают, в адрес руководства страны, ну очень нехорошие...