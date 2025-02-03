Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чем аукнутся высокие зарплаты курьеров: неожиданное последствие, из-за которого за голову схватились уже не только заводы

Чем аукнутся высокие зарплаты курьеров: неожиданное последствие, из-за которого за голову схватились уже не только заводы

Стеклянная сказка Традиционный анекдот в тему: Встречаются два зумера: - Привет! Что делаешь? - Пока не в ресурсе, ищу себя, пытаюсь раскрыть внутренний потенциал - А ты что делаешь? - Живу от зарплаты до зарплаты! - Так ты нашёл работу? - От зарплаты отца до зарплаты матери.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Рабочих нет на заводах? А куда делись эти заводы? Правильно! Выведены за пределы городов! Какой идиот будет туда ездить из дома за десятки километров? Зато в настроенных в промышленных зонах торговых центрах тысячи молодых мужиков протирают штаны в ожидании редких покупателей! В СССР не зря строили заводы, а рядом - жилье для сотрудников! Сегодняшние дебилы все это порушили! &quot;Облагораживают территории&quot;!!! Конечно! Вот, например, на месте промышленного предприятия понастроили московский &quot;манхеттен&quot; с проамериканской рожей статуи &quot;свободы&quot; во дворе! А москвичам и россиянам-патриотам эта рожа очень нужна?
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4 час.
Alex Nемо
В своё время, когда мне ПРЕДЛОЖИЛИ перейти с завода в КБ (точнее проектный институт) ведущим конструктором отдела, предложенная зарплата была 180 р плюс квартальная премия, плюс надбавка за кандидатскую степень по профилю. В целом ежемесячная зарплата была более 230 р без учёта кварталки. Но в КБ работали исключительно люди имевшие серьёзный производственный стаж по профилю. Возможно именно поэтому за прошедшие 30 лет не могут никак разворовать и разрушить нами созданное! Интересно было бы узнать как это сейчас выглядит. Хотя от той перспективы что нарисовал автор, лично у меня мысли возникают, в адрес руководства страны, ну очень нехорошие...
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3 час.
А
Александр24
В то время каждый крупный завод имел в своём штате ОКСы (отделы капитального строительства), которые строили и строили бесплатное жильё. Я бросил чистенькую работу инженера-конструктора 1-й категории и ушёл в цех простым мастером. Через год получил малогабаритку, через 5 лет 2-х комнатную квартиру. СлабО возродить это на заводах? И проблема специалистов и проблема рождаемости сразу отпадут. Но! Заводы теперь принадлежат хапугам-капиталистам и от них дождаться бесплатного жилья? Даже не смешно. К СССР возврата нет, но к социализму развернуться, по-моему, ещё не поздно. А может быть точка невозврата уже и пройдена.
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3 час.
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