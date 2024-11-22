Израиль призвал жителей южных районов Бейрута укрыться от авиаударов

Призыв к эвакуации в связи с предстоящими ударами израильских ВВС по предполагаемым объектам проиранской шиитской организации «Хезболла» в южных районах Бейрута опубликовал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри 22 ноября в соцсети X (ранее Twitter).