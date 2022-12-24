Этот день в авиации. 24 декабря

1894 – В Париже в семье отставного офицера родился Жорж Мария Людовик Жюль Гинемер, выдающийся французский лётчик-истребитель времён 1й Мировой войны, долгое время остававшийся асом № 1 Антанты, прозванный за свой самобытный талант «Метеором войны».