Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 24 декабря

Этот день в авиации. 24 декабря

1894 – В Париже в семье отставного офицера родился Жорж Мария Людовик Жюль Гинемер, выдающийся французский лётчик-истребитель времён 1й Мировой войны, долгое время остававшийся асом № 1 Антанты, прозванный за свой самобытный талант «Метеором войны».

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