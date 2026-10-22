Профессор ЮУрГУ Николай Парфентьев пришел к выводу, что автором стихир, посвященных Никите Переяславскому, был новгородский мастер Маркел Безбородый, чьи зашифрованные подписи обнаружились в нескольких рукописях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым