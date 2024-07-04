Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Почему эта тварь вобще свободно находится в России ? Людей за глупые , эмоциональные высказывания от года до трех лет...Мизулина захотела...
  • Ольга Заварухина
    На манеже все те же, ни что не меняется. Сколько же тунеядцев в нашей стране, сомневаюсь что ЭТО непотребство , может...Ведущий Александр...
  • Сергей Андросов
    Мозгов не хватает, у всех кулеба головного мозга.Кулеба: Украине к...

ДНЦ ФПД: найден метод прогноза преждевременных родов у женщин с пневмониями

ДНЦ ФПД: найден метод прогноза преждевременных родов у женщин с пневмониями

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания научились прогнозировать преждевременные роды путем определения в сыворотке крови маркеров воспалительного процесса и окислительного стресса у беременных с пневмониями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх