ДНЦ ФПД: найден метод прогноза преждевременных родов у женщин с пневмониями

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания научились прогнозировать преждевременные роды путем определения в сыворотке крови маркеров воспалительного процесса и окислительного стресса у беременных с пневмониями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии