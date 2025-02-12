Алаудинов заявил, что группа бойцов "Ахмата" более месяца держала оборону в окружениии

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир добровольческого подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что группа бойцов спецназа "Ахмата" два месяца держала оборону в окружениии.
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