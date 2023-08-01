Полнолуние пройдёт в Водолее. Поэтому и нужно серьёзно относиться к происходящему, не путать реальность с иллюзиями, освобождать себя от того, что не приносит удовлетворения, счастья и успехаВ период Полнолуния в нас очень много энергии, которую важно тратить во благо! Заключительный месяц лета встретит нас очень красиво — на небе будет вовсю светить и переливаться Суперлуние.
01.08.23 — мощное полнолуние свободы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Барышев
Все в твоих руках, что задумаешь то и сбудется! Но для этого просто делом заниматься надо и трудиться в поте лица своего, а не на бабло дармовое или ворованное, рассчитывать, что сейчас в большой моде и у власть имущих и у многих, нынешних либерастов и потребленцев! Ничто с неба не падает, все только честным трудом, должно зарабатываться только тогда польза и тебе и России будет!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии