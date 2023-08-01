01.08.23 — мощное полнолуние свободы

Владимир Барышев

Все в твоих руках, что задумаешь то и сбудется! Но для этого просто делом заниматься надо и трудиться в поте лица своего, а не на бабло дармовое или ворованное, рассчитывать, что сейчас в большой моде и у власть имущих и у многих, нынешних либерастов и потребленцев! Ничто с неба не падает, все только честным трудом, должно зарабатываться только тогда польза и тебе и России будет!