Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Веронике Кастро исполнился 71 год

Веронике Кастро исполнился 71 год

Звезда «Дикой розы» была кумиром миллионов не только в родной Мексике, но и в России. Поклонники всегда интересовались личной жизнью Вероники Кастро, но она предпочитала рассказывать об отношениях, когда те уже закончились.

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