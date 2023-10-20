Веронике Кастро исполнился 71 год

Звезда «Дикой розы» была кумиром миллионов не только в родной Мексике, но и в России. Поклонники всегда интересовались личной жизнью Вероники Кастро, но она предпочитала рассказывать об отношениях, когда те уже закончились.
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