Сотрудница "Зенита" не дала вывесить баннер "Эспаньолы" на футбольном матче

Сотрудница Российского футбольного союза (РФС) и петербургского "Зенита" не дала болельщикам продемонстрировать баннер с символикой добровольческой бригады "Эспаньола", участвующей в спецоперации, на соревнованиях по пляжному футболу.
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