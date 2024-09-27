Сфера образования догоняет IT по доле вакансий на удаленке

В топ-3 отраслей по количеству вакансий на удаленке неожиданно вошли образование, в которое входят школы, университеты и учебные центры (18%), а также коммуникации: реклама, маркетинговые услуги, связи с общественностью, СМИ, дизайн и продюсирование (16%).
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