Сфера образования догоняет IT по доле вакансий на удаленке

В топ-3 отраслей по количеству вакансий на удаленке неожиданно вошли образование, в которое входят школы, университеты и учебные центры (18%), а также коммуникации: реклама, маркетинговые услуги, связи с общественностью, СМИ, дизайн и продюсирование (16%).