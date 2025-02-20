Так официальный представитель МИД РФ отреагировала, когда он провел параллель между советскими и фашистскими солдатами Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на правильное ударение в фамилии министра культуры Молдавии Серджиу Продана, подчеркнув, что оно должно ставиться на первый слог.