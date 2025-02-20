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Петербургский дневник

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Мария Захарова пошутила над фамилией молдавского министра

Мария Захарова пошутила над фамилией молдавского министра

Так официальный представитель МИД РФ отреагировала, когда он провел параллель между советскими и фашистскими солдатами Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на правильное ударение в фамилии министра культуры Молдавии Серджиу Продана, подчеркнув, что оно должно ставиться на первый слог.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Княгиня Марья ЗахаровНа посягает на хлеб юмористов-профи.
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20 час.
в
владислав
А  фамилия СТАРМЕР, означает - старый мерин.
Ответить
17 час.
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