Началась "охота" на Путина. В вину в Гааге ему ставят Пригожина

нельзя ехать к Эрдогану, никак нельзя! Переобуется в прыжке и предаст, как всегда!

Лариса Абросимова

Ну так, а чо телимся, надо самим навешать обвинений на западных политиков как блох на собаку, тем более далеко и ходить не надо. По Украине преступлений на весь запад хватит с лихвой, сколько они совершили. Чего ждем-с???? Или нашим судам некогда??? Отдыхают на Багамах????