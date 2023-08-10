В самое ближайшее время на российского лидера может быть объявлена самая настоящая "охота". Осознав свое бессилие, Запад решил идти в ва-банк.
Началась "охота" на Путина. В вину в Гааге ему ставят Пригожина
Комментарии
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ТА
Татьяна Антонова
нельзя ехать к Эрдогану, никак нельзя! Переобуется в прыжке и предаст, как всегда!
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18 час.
Лариса Абросимова
Ну так, а чо телимся, надо самим навешать обвинений на западных политиков как блох на собаку, тем более далеко и ходить не надо. По Украине преступлений на весь запад хватит с лихвой, сколько они совершили. Чего ждем-с???? Или нашим судам некогда??? Отдыхают на Багамах????
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18 час.
Александр Ткаченко
Низяяяя! Мы теперь добренькие, пока на голову не насрут, мы милые и пушистые.
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17 час.
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