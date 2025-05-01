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Онуфриенко: Наступления из Сум на Киев не будет. Северокорейцы не помогут 

Онуфриенко: Наступления из Сум на Киев не будет. Северокорейцы не помогут 

Наступать в Сумской области на областной центр с перспективой продвижения на Киев не выйдет. Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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