Онуфриенко: Наступления из Сум на Киев не будет. Северокорейцы не помогут 

Наступать в Сумской области на областной центр с перспективой продвижения на Киев не выйдет. Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».