1 ноября в Рязани отключили электричество на шести улицах

Ограничения связаны с ремонтом систем наружного освещения. До 16:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Советская, дома с №1 по №33; улица Мервинская, дома с №73 по №99б, а также №№119, 121, с №48 по №194; улица Бахмачеевская, дома №1, с №5 по №15б, 16, с №24 по №32; улица 1-й Бахмачеевский, дома с №5 по №21, с №2 по №24, улица Библиотечная, дом №28; улица Западная, дома №№9, 10, 11, 13, 14.