ДТП унесло жизнь 59-летнего мужчины: пьяный водитель сбил пешехода в Тогучинском районе

В Тогучинском районе Госавтоинспекция выясняет причины смертельного ДТП. Так, 24 февраля в Тогучинском районное в деревне Брусянка, приблизительно в 2:00 (местное время), 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Toyota Auris ехал по улице Центральная, и у дома № 9 сбил пешехода, который шел по краю проезжей части по ходу движения автомобиля.