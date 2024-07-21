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Пляж на Татышеве будет закрыт на один день для проведения технических работ

Пляж на Татышеве будет закрыт на один день для проведения технических работ

Красноярцы будут лишены доступа к одному из популярных мест отдыха – пляжу на острове Татышева – всего на один день.

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