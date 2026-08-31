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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Месси посетила US Open. Джорджина восхитилась ее образом: «Какая красотка!»

Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо посетила теннисный турнир US Open в Нью-Йорке. Жена капитана сборной Аргентины опубликовала серию фото и видео со стадиона.

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