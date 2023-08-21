«Россия ставит Казахстан на место» — Мечты о зерновом хабе «пошли прахом»

А почему только казахам и только отданные Лениным? Или русские цари тоже были сифилитиками, пол Украины (Малороссии) создав за русский счет? Такие промежуточные зоны скрепляют (при правильной национальной политике) многонациональные государства. Но ,начиная с Хрущева, а отнюдь не с Ленина или Сталина, интернационализм сменили на "игру в поддавки". которая и сейчас продолжается....

Ирина52

А мне приходилось несколько лет как преподавателю педвуза в Сибири учить казахов в одних группах с русскими,причем уже в 2000-е. Впечатление обратное: культурные, вежливые, относятся к учебе ответственно,а к педагогу с уважением (исключения есть, конечно, и уж тогда в стиле "моя твоя не понимай", но и у наших также такие обормоты есть, только что русскоговорящие...). Но и русских, вынужденных бежать из Казахстана в 90-е видеть приходилось. Национальный вопрос нельзя решить раз и навсегда. Это болезнь хроническая, с рецидивами...