Журавлев о матче с «Трактором»: «Настрой у «Ак Барса» запредельный. Каждая игра и очки сейчас на вес золота, хочется подняться повыше в таблице»

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 8 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени. – С каким настроем команда выйдет на сегодняшний матч? – Настрой запредельный, каждая игра и очки сейчас на вес золота, хочется подняться повыше в турнирной таблице.